Returns a JSON representation of an error (handles nested errors and calls nested toJSONs)

Installation

npm i --save error-to-json

Usage

Supports both ESM and CommonJS

import errorToJSON from 'error-to-json' const errorToJSON = require ( 'error-to-json' ).default

Example: toJSON

import errorToJSON from 'error-to-json' var model = { _json : { x : 1 , y : 2 } helper : function ( ) { }, toJSON : function ( ) { return this ._json } } var err = new Error ( 'boom' ) err.data = { err : new TypeError ( 'boom2' ), model : model } var json = errorToJSON(err)

Example: Parse

import { parse } from 'error-to-json' var err = parse({ message : 'boom2' , stack : 'Error: boom2

at ...

at...' , }) var err2 = parse({ message : 'boom' , })

#License MIT