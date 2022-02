Your custom errors in your JavaScript code!

Inspired by node-errno.

Based on errors in bitcore.

Example

createError

var errorSystem = require ( 'error-system' ) var RequestError = errorSystem.createError( 'RequestError' , 'Code: {0} (url: {1})' ) var request = require ( 'request' ) var url = 'https://github.com/notfound11' request(url, function ( error, response ) { if (error === null && response.statusCode !== 200 ) { error = new RequestError(response.statusCode, url) } if (error !== null ) { console .error(error.stack.split( '

' )[ 0 ]) } })

extend

var errorSystem = require ( 'error-system' ) var RequestError = errorSystem.extend( Error , [{ name : 'RequestError' , message : 'Code: {0} (url: {1})' , errors : [ { name : 'NotFound' , message : 'Code: 404 (url: {0})' } ] }]) var request = require ( 'request' ) var url = 'https://github.com/notfound11' request(url, function ( error, response ) { if (error === null && response.statusCode !== 200 ) { if (response.statusCode === 404 ) { error = new RequestError.NotFound(url) } else if (response.statusCode !== 200 ) { error = new RequestError(response.statusCode, url) } } if (error !== null ) { console .error(error.stack.split( '

' )[ 0 ]) } })

License

Code released under the MIT license.