Inlines env vars in a string that contains $NAME expressions

npm install env-string

Usage

var env = require ( 'env-string' ) var map = { WORLD : 'world' } console .log(env( 'hello $WORLD' , map)) console .log(env( 'hello ${WORLD}' , map)) console .log(env( 'hello $WORLD-world' , map)) console .log(env( 'hello ${VERDEN:-world}' , map)) console .log(env( 'hello $VERDEN' , map))

License

MIT