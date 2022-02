Notes d'utilisation

Ent-Core est un ENT minimaliste, modulaire et versatile. Il permet d'implémenter aussi bien des ENT de premier et de second degré.

Remarques : Ces notes proposent une démarche rapide de prise en main (typiquement l'installation d'une machine de développement). Elles ne détaillent pas l'installation des composants techniques (ex : base de données).

Installation rapide

Récupérer le code

Installer le Git et lancer la commande suivante dans un terminal

git clone http://code.web-education.net/one/ent-core.git

Installer les composants techniques

JSE 7

Gralde 1.6 (http://www.gradle.org/downloads)

(http://www.gradle.org/downloads) Vert.x 2.O.0 final (http://vertx.io/downloads.html)

final (http://vertx.io/downloads.html) Neo4j 2 (http://www.neo4j.org/download/linux)

(http://www.neo4j.org/download/linux) MongoDB 2.4 (http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-debian/)

Configurer

Reiseigner le dépôt mandataire de dépendances Maven d'ent-core. Ajouter au fichier {VERTX_HOME}/conf/repos.txt la ligne suivante :

maven : http :

Remarques : L'utilisateur qui lance ent-core doit avoir les droits sur le dossier d'installation de Vert.x, pour permettre l'installation de modules (Vert.x) systèmes.

Installer le schéma de base neo4j :

neo4j-shell < {VERSION_ENTCORE}/{NOM_SCHEMA}- schema .cypher

Compiler et Lancer

Lancer la commande de construction gradle à la racine du dépôt ent-core :

gradle copyMod

Lancer la plate-forme avec vert.x

Accéder à l'application dans un navigateur à l'URL:

http :

Développer

Configuration

Le fichier de configuration général de la plate-forme est {ENTCORE_HOME}/infra/src/main/resources/mod.json Pour personnaliser la configuration et éviter les conflits procéder de la manière suivante :

Éditer le ficher {ENTCORE_HOME}/developer.id avec votre identifiant de développeur {devid} . Il doit être exclusivement composé de lettres ([a-z]) Copier le fichier de configuration {ENTCORE_HOME}/infra/src/main/resources/mod.json dans le fichier {ENTCORE_HOME}/infra/src/main/resources/{devid}.mod.json Personnaliser le fichier {devid}.mod.json

Ent-Core utilisera prioritairement votre fichier de configuration développeur.

Cycle de vie

Lancer depuis le projet racine :

gradle copyMod : Construit et déploie dans mods tous les modules

: Construit et déploie dans tous les modules gradle clean : Supprime tous les éléments créés par copyMod

: Supprime tous les éléments créés par gradle :{nom_module}:copyMod : copyMod juste pour {nom_module}

: juste pour gradle :{nom_module}:clean : clean juste pour {nom_module}

: juste pour gradle integrationTest : Éxécute les test d'intégrations

Débugage

Ajouter la variable d'environement suivante pour debugger sur le port 5000