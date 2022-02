Evernote's ENML utitlity for Javascript.

npm install enml-js

Browser

< script src = "https://raw.github.com/berryboy/enml-js/master/lib/xml-writer.js" > </ script > < script src = "https://raw.github.com/berryboy/enml-js/master/lib/xml-parser.js" > </ script > < script src = "https://raw.github.com/berryboy/enml-js/master/enml.js" > </ script >

Functions

enml.ENMLOfPlainText(String) - Encode a given plain text into ENML format.

enml.PlainTextOfENML(String) - Translate ENML content back into normal plain text.

> enml.PlainTextOfENML('

< en-note style = "word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" > < div > Hello </ div >

< div > World!! </ div >

</ en-note > ') "Hello

World!!"

enml.HTMLOfENML(String, [ Resources ]) - Translate ENML to HTML for viewing in browsers.

> enml.HTMLOfENML('

< en-note style = "word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" > < div > Hello </ div >

< div > World!! </ div >

</ en-note > ') ' < html > < head > < meta http-equiv = "Content-Type" content = "text/html; charset=UTF-8" /> </ head > < body style = "word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" style = "word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" > < div > Hello </ div >

< div > World!! </ div >

</ body > </ html > '

This function accepts an array of Resource object from Evernote Official Javascript SDK as the second parameter. Those resources (img, audio, video) will be embeded into HTML using base64 data encoding.

var client = new evernote.Client({token: AUTH_TOKEN }); var noteStore = client.getNoteStore() noteStore.getNote(noteGuid, true, true, true, true, function(err, note){ var html = enml.HTMLOfENML(note.content, note.resources); //... });

enml.TodosOfENML(String) - Extract Todo items in a given ENML text.

> enml.TodosOfENML(' < en-note style = "word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" > < en-todo /> Task1 < div > < en-todo checked = "true" /> Task2 < br /> </ div > < div > < en-todo /> With < b > Bold </ b > < i > Italic </ i > and < u > Underline </ u > < br /> </ div > < div > < u > < en-todo /> </ u > With < font color = "#FF2600" > Color </ font > < br /> </ div > </ en-note > ') [ { text: 'Task1', checked: false }, { text: 'Task2', checked: true }, { text: 'With Bold Italic and Underline', checked: false }, { text: 'With Color', checked: false } ]

enml.CheckTodoInENML(String, Int, Bool) - Rewrite ENML content by changing check/uncheck value of the TODO in given position.