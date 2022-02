simple interface to engine.io via node streams

The API is pretty much the same as shoe

Example Client

var engine = require ( "engine.io-stream/client" ) var stream = engine( "/numbers" ) stream.on( 'data' , function ( data ) { console .log(data) stream.write( 'ack' ) })

Example Server

var http = require ( "http" ) var EngineServer = require ( "engine.io-stream" ) var server = http.createServer(...) var engine = EngineServer( function ( stream ) { var iv = setInterval( function ( ) { stream.write( String ( Math .floor( Math .random() * 2 ))) }, 250 ) stream.once( "end" , function ( ) { clearInterval(iv) }) stream.pipe(process.stdout, { end : false }) }) engine.attach(server, "/numbers" ) server.listen( 8080 , function ( ) { console .log( "Listening on port 8080" ) })

Installation

npm install engine.io-stream

Contributors

Raynos

shtylman

juliangruber

hij1nx

Licence MIT