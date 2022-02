Utils to deal with TCP ports and hostnames. Safe for everyday use.

Install

npm install endpoint-utils

Usage

Get free port

const getFreePort = require ( 'endpoint-utils' ).getFreePort; getFreePort().then( port => { console .log(port); });

Get multiple free ports

const getFreePorts = require ( 'endpoint-utils' ).getFreePorts; getFreePorts( 3 ).then( ports => { console .log(ports); });

Check if port is free

const isFreePort = require ( 'endpoint-utils' ).isFreePort; isFreePort( 1337 ).then( isFree => { console .log(isFree); });

Check if hostname or IP address resolves to the current machine

const isMyHostname = require ( 'endpoint-utils' ).isMyHostname; isMyHostname( 'inikulin' ).then( isMy => { console .log(isMy); }); isMyHostname( '172.22.5.80' ).then( isMy => { console .log(isMy); });

Get hostname or IP address which can be resolved to the current machine

const getMyHostname = require ( 'endpoint-utils' ).getMyHostname; getMyHostname().then( hostname => { console .log(hostname); });

Get IP address of current machine

const getIPAddress = require ( 'endpoint-utils' ).getIPAddress; console .log(getIPAddress());

Author

Ivan Nikulin (ifaaan@gmail.com)