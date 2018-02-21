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enb-js

by enb
1.1.1 (see all)

JS techs for ENB

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

27

GitHub Stars

17

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

8

Package

Dependencies

6

License

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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enb-js

NPM version Build Status Coverage Status Dependency Status

Пакет предоставляет набор ENB-технологий для сборки JavaScript-кода в проектах, построенных по методологии БЭМ.

Технологии пакета enb-js:

Принципы работы технологий и их API описаны в документе API технологий.

Установка

Установите пакет enb-js:

$ npm install --save-dev enb-js

Требования: зависимость от пакета enb версии 0.16.0 или выше.

Быстрый старт

Чтобы собрать JS-код для исполнения в браузере, подключите технологию browser-js, а для работы в Node.jsnode-js.

var BrowserJsTech = require('enb-js/techs/browser-js'),
    NodeJsTech = require('enb-js/techs/node-js'),
    FileProvideTech = require('enb/techs/file-provider'),
    bemTechs = require('enb-bem-techs');

module.exports = function(config) {
    config.node('bundle', function(node) {
        // Получение списка файлов для сборки
        node.addTechs([
            [FileProvideTech, { target: '?.bemdecl.js' }],
            [bemTechs.levels, { levels: ['blocks'] }],
            [bemTechs.deps],
            [bemTechs.files]
        ]);

        // Сборка JS-файл для работы в браузере
        node.addTech([BrowserJsTech, { /* опции технологии */ }]);
        node.addTarget('?.browser.js');

        // Сборка JS-файл для работы в Node.js
        node.addTech([NodeJsTech, { /* опции технологии */ }]);
        node.addTarget('?.browser.js');
    });
};

Особенности технологий пакета

Изоморфный JavaScript

Термин «изоморфность» означает возможность выполнения одного и того же кода как в браузере, так и в Node.js.

Предполагается, что в файловой системе код блоков разделяется по файлам с разными расширениями, которые обозначают в какой среде может работать данный код:

  • *.vanilla.js — файлы, код которых может работать как в бразуере, так и в Node.js.
  • *.js и *.browser.js — файлы, код которых может работать только в браузере.
  • *.node.js — файлы, код которых может работать только в Node.js.

Отладка кода

Source Maps

Для удобной отладки кода в браузере следует включить генерацию карт кода с помощью опции sourcemaps.

Режим разработки для Node.js

Для сборки файлов, предназначенных для исполнения в Node.js, существует специальный режим, удобный для разработки.

После сборки итоговый файл не содержит исходного кода блоков, а лишь подключает необходимые файлы с помощью require.

require('../blocks/utils/utils.node.js');
require('../blocks/page/page.node.js');

При таком подходе сообщения об ошибках будут указывать на код из исходных файлов. Кроме того, при каждом выполнении собранного файла кэш Node.js не будет учитываться. Это позволяет видеть изменения без перезапуска Node.js.

Настроить сборку для выкладки в production можно с помощью опций devMode или bundled.

Изоляция кода исходных блоков

При обычной сборке JS-кода, предназначенного для работы в браузере, один блок может некорректно влиять на работу другого блока.

/* begin: blocks/greeting/greeting.js */
var message = 'Кукусики!';

onStart(function () {
    alert(message);
});
/* end: blocks/greeting/greeting.js */
/* begin: blocks/parting/parting.js */
var message = 'Я буду скучать...';

onEnd(function () {
    alert(message);
});
/* end: blocks/parting/parting.js */

Чтобы исключить подобное влияние, следует использовать опцию iife, которая обернет код каждого исходного файла с помощью IIFE.

Минимизация кода

Для минимизации JS-кода используется UglifyJS.

Включить минимизацию можно с помощью опции compress.

Лицензия

© 2014 YANDEX LLC. Код лицензирован Mozilla Public License 2.0.

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