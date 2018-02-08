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enb-borschik

by enb
2.8.0 (see all)

ENB tech to run borschik

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

47

GitHub Stars

13

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

13

Package

Dependencies

3

License

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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enb-borschik

NPM version Build Status Coverage Status devDependency Status

Пакет предоставляет набор ENB-технологий для обработки файлов с помощью borschik.

Технологии пакета enb-borschik:

Принципы работы технологий и их API описаны в документе API технологий.

Совместимость: технологии пакета enb-borschik поддерживают версию borschik1.4.1.

Документация

Как начать использовать?

Установите пакет enb-borschik:

$ npm install --save-dev enb-borschik

Требования: зависимость от пакета enb версии 0.16.0 или выше.

Для обработки файлов используйте технологию borschik.

При необходимости собирать JS-файлы со специальными нотациями borschik:include, используйте технологию js-borschik-include.

Лицензия

© 2014 YANDEX LLC. Код лицензирован Mozilla Public License 2.0.

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