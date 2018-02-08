Пакет предоставляет набор ENB-технологий для обработки файлов с помощью borschik.

Технологии пакета enb-borschik :

Принципы работы технологий и их API описаны в документе API технологий.

Совместимость: технологии пакета enb-borschik поддерживают версию borschik 'а 1.4.1 .

Документация

Как начать использовать?

Установите пакет enb-borschik :

$ npm install --save-dev enb-borschik

Требования: зависимость от пакета enb версии 0.16.0 или выше.

Для обработки файлов используйте технологию borschik.

При необходимости собирать JS-файлы со специальными нотациями borschik:include , используйте технологию js-borschik-include.

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