Пакет предоставляет набор ENB-технологий для обработки файлов с помощью borschik.
Технологии пакета
enb-borschik:
Принципы работы технологий и их API описаны в документе API технологий.
Совместимость: технологии пакета
enb-borschik поддерживают версию
borschik'а
1.4.1.
Установите пакет
enb-borschik:
$ npm install --save-dev enb-borschik
Требования: зависимость от пакета
enb версии
0.16.0 или выше.
Для обработки файлов используйте технологию borschik.
При необходимости собирать JS-файлы со специальными нотациями
borschik:include, используйте технологию js-borschik-include.
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