Пакет предоставляет набор ENB-технологий для сборки BH-шаблонов в проектах, построенных по методологии БЭМ.
Технологии пакета
enb-bh:
Принципы работы технологий и их API описаны в документе API технологий.
Совместимость: технологии пакета
enb-bh поддерживает версию шаблонизатора BH
4.1.0 и выше.
Установите пакет
enb-bh:
$ npm install --save-dev enb-bh
Требования: зависимость от пакета
enb версии
0.15.0 или выше.
Подключите технологию bh-bundle.
var BHBundleTech = require('enb-bh/techs/bh-bundle'),
FileProvideTech = require('enb/techs/file-provider'),
bemTechs = require('enb-bem-techs');
module.exports = function(config) {
config.node('bundle', function(node) {
// Получаем FileList
node.addTechs([
[FileProvideTech, { target: '?.bemdecl.js' }],
[bemTechs.levels, { levels: ['blocks'] }],
[bemTechs.deps],
[bemTechs.files]
]);
// Создаем BH-файл
node.addTech(BHBundleTech);
node.addTarget('?.bh.js');
});
};
Для сборки HTML используйте технологию bemjson-to-html.
var BemjsonToHtmlTech = require('enb-bh/techs/bemjson-to-html'),
BHCommonJSTech = require('enb-bh/techs/bh-commonjs'),
FileProvideTech = require('enb/techs/file-provider'),
bemTechs = require('enb-bem-techs');
module.exports = function(config) {
config.node('bundle', function(node) {
// Получаем BEMJSON-файл
node.addTech([FileProvideTech, { target: '?.bemjson.js' }]);
// Получаем FileList
node.addTechs([
[bemTechs.levels, { levels: ['blocks'] }],
[bemTechs.bemjsonToBemdecl],
[bemTechs.deps],
[bemTechs.files]
]);
// Собираем BH-файл
node.addTech(BHCommonJSTech);
node.addTarget('?.bh.js');
// Создаем HTML-файл
node.addTech(BemjsonToHtmlTech);
node.addTarget('?.html');
});
};
В БЭМ-методологии шаблоны к каждому блоку хранятся в отдельных файлах с расширением
.bh.js в директориях блоков. Чтобы использовать шаблоны, необходимо собрать их исходные файлы.
Отдельные файлы с шаблонами (
.bh.js) собираются в один общий файл (
?.bh.js) с помощью одной из следующих технологий:
Результат — скомпилированный файл
?.bh.js — может применяться по-разному в зависимости от наличия модульной системы и ее типа в следующих случаях:
Файл
?.bh.js подключается как модуль в формате CommonJS.
var BH = require('bundle.bh.js'); // Путь до скомпилированного файла
BH.apply({ block: 'button' });
Файл
?.bh.js подключается на страницу как JavaScript-файл.
<script src="bundle.bh.js"></script>
В браузере исполнение шаблонов зависит от наличия модульной системы:
Без модульной системы
Шаблоны доступны из глобальной переменной
BH.
BH.apply({ block: 'button' });
С модульной системой YModules
Шаблоны доступны из модульной системы (YModules):
modules.require(['BH'], function(BH) {
BH.apply({ block: 'button' })
});
HTML – результат применения скомпилированного шаблона к указанному BEMJSON-файлу.
Сборка HTML (файл
?.html) с помощью технологий
enb-bh проходит в два этапа:
?.bh.js собирается с помощью одной из технологий bh-bundle или bh-commonjs.
?.bh.js-файл обрабатываются с помощью технологии bemjson-to-html, которая возвращает HTML-файл (?.html).
Технологии bh-bundle и bh-commonjs поддерживают возможность подключения сторонних библиотек.
Способы подключения для каждой технологии отличаются.
Технология
bh-bundle позволяет подключать библиотеки как глобально, так и для разных модульных систем с помощью опции requires.
Для подключения укажите название библиотеки и в зависимости от используемой модульной системы:
{
requires: {
'lib-name': {
globals: 'dependName', // Название переменной в глобальной видимости
ym: 'depend-name', // Имя модуля из YModules
commonJS: 'path/to/module' // Путь к модулю CommonJS относительно собираемого файла
}
}
}
В шаблонах модули будут доступны из пространства имен
bh.lib, например:
var lib = bh.lib['lib-name'];
bh.match('block', function (ctx) {
var text = lib.hello();
ctx.content(text);
});
Не обязательно указывать все модульные системы для подключения библиотеки.
Например, указать зависимости глобально для всех модульных систем. В этом случае модуль всегда будет передаваться из глобальной переменной, даже если в среде исполнения будет использоваться модульная система.
{
requires: {
'lib-name': {
globals: 'dependName' // Название переменной в глобальной видимости
}
}
}
Пример подключения библиотеки
moment
Указывается название библиотеки и путь к модулю:
{
requires: {
moment: {
commonJS: 'moment'
}
}
}
В шаблонах модуль будет доступен из
bh.lib.moment. Шаблон пишется одинаково для исполнения в браузере и в Node.js:
var moment = bh.lib.moment; // Библиотека `moment`
bh.match('post__date', function (ctx) {
// Время в миллисекундах, полученное с сервера
var date = moment(ctx.param.date).format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss');
ctx.content(date);
});
Технология
bh-commonjs позволяет подключать библиотеки в шаблоне с помощью
require:
var lib = require('path/to/module'); // Путь до библиотеки
БЭМ-платформа поддерживает шаблонизаторы BH и BEMHTML, которые преобразуют BEMJSON в HTML.
Для возможности писать JavaScript-код, совместимый с обоими шаблонизаторами, используется опция mimic. Она позволяет использовать имена переменных BEMHTML, но по факту выполнять шаблоны BH.
Базовая реализация BH-технологий не поддерживает интернационализацию (i18n).
Чтобы использовать i18n в шаблонах, следует подключить модуль
BEM.I18N по аналогии с другими сторонними библиотеками.
BEM.I18N— библиотека для интернационализации блоков. Ядро находится в
keyset-файлах в одной из базовых библиотек блоков:
После подключения
BEM.I18N можно использовать в шаблонах из пространства имен
bh.lib:
bh.match('block', function (ctx) {
ctx.content({
elem: 'tooltip',
content: bh.lib.i18n('block', 'tooltip');
});
});
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