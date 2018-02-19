Пакет предоставляет набор ENB-технологий для сборки BH-шаблонов в проектах, построенных по методологии БЭМ.

Технологии пакета enb-bh :

Принципы работы технологий и их API описаны в документе API технологий.

Совместимость: технологии пакета enb-bh поддерживает версию шаблонизатора BH 4.1.0 и выше.

Установка

Установите пакет enb-bh :

$ npm install --save-dev enb-bh

Требования: зависимость от пакета enb версии 0.15.0 или выше.

Обзор документа

Быстрый старт

Подключите технологию bh-bundle.

var BHBundleTech = require ( 'enb-bh/techs/bh-bundle' ), FileProvideTech = require ( 'enb/techs/file-provider' ), bemTechs = require ( 'enb-bem-techs' ); module .exports = function ( config ) { config.node( 'bundle' , function ( node ) { node.addTechs([ [FileProvideTech, { target : '?.bemdecl.js' }], [bemTechs.levels, { levels : [ 'blocks' ] }], [bemTechs.deps], [bemTechs.files] ]); node.addTech(BHBundleTech); node.addTarget( '?.bh.js' ); }); };

Для сборки HTML используйте технологию bemjson-to-html.

var BemjsonToHtmlTech = require ( 'enb-bh/techs/bemjson-to-html' ), BHCommonJSTech = require ( 'enb-bh/techs/bh-commonjs' ), FileProvideTech = require ( 'enb/techs/file-provider' ), bemTechs = require ( 'enb-bem-techs' ); module .exports = function ( config ) { config.node( 'bundle' , function ( node ) { node.addTech([FileProvideTech, { target : '?.bemjson.js' }]); node.addTechs([ [bemTechs.levels, { levels : [ 'blocks' ] }], [bemTechs.bemjsonToBemdecl], [bemTechs.deps], [bemTechs.files] ]); node.addTech(BHCommonJSTech); node.addTarget( '?.bh.js' ); node.addTech(BemjsonToHtmlTech); node.addTarget( '?.html' ); }); };

Работа с технологиями

В БЭМ-методологии шаблоны к каждому блоку хранятся в отдельных файлах с расширением .bh.js в директориях блоков. Чтобы использовать шаблоны, необходимо собрать их исходные файлы.

Отдельные файлы с шаблонами ( .bh.js ) собираются в один общий файл ( ?.bh.js ) с помощью одной из следующих технологий:

Результат — скомпилированный файл ?.bh.js — может применяться по-разному в зависимости от наличия модульной системы и ее типа в следующих случаях:

Исполнение шаблонов в Node.js

Файл ?.bh.js подключается как модуль в формате CommonJS.

var BH = require ( 'bundle.bh.js' ); BH.apply({ block : 'button' });

Исполнение шаблонов в браузере

Файл ?.bh.js подключается на страницу как JavaScript-файл.

< script src = "bundle.bh.js" > </ script >

В браузере исполнение шаблонов зависит от наличия модульной системы:

Без модульной системы Шаблоны доступны из глобальной переменной BH . BH.apply({ block : 'button' });

С модульной системой YModules Шаблоны доступны из модульной системы (YModules): modules.require([ 'BH' ], function ( BH ) { BH.apply({ block : 'button' }) });

Использование шаблонов для сборки HTML

HTML – результат применения скомпилированного шаблона к указанному BEMJSON-файлу.

Сборка HTML (файл ?.html ) с помощью технологий enb-bh проходит в два этапа:

Файл ?.bh.js собирается с помощью одной из технологий bh-bundle или bh-commonjs. BEMJSON и скомпилированный ?.bh.js -файл обрабатываются с помощью технологии bemjson-to-html, которая возвращает HTML-файл (?.html).

Особенности работы пакета

Подключение сторонних библиотек

Технологии bh-bundle и bh-commonjs поддерживают возможность подключения сторонних библиотек.

Способы подключения для каждой технологии отличаются.

Технология bh-bundle позволяет подключать библиотеки как глобально, так и для разных модульных систем с помощью опции requires.

Для подключения укажите название библиотеки и в зависимости от используемой модульной системы:

имя глобальной переменной;

имя модуля из YModules;

путь к модулю для CommonJS.

{ requires : { 'lib-name' : { globals : 'dependName' , ym : 'depend-name' , commonJS : 'path/to/module' } } }

В шаблонах модули будут доступны из пространства имен bh.lib , например:

var lib = bh.lib[ 'lib-name' ]; bh.match( 'block' , function ( ctx ) { var text = lib.hello(); ctx.content(text); });

Не обязательно указывать все модульные системы для подключения библиотеки.

Например, указать зависимости глобально для всех модульных систем. В этом случае модуль всегда будет передаваться из глобальной переменной, даже если в среде исполнения будет использоваться модульная система.

{ requires : { 'lib-name' : { globals : 'dependName' } } }

Пример подключения библиотеки moment

Указывается название библиотеки и путь к модулю:

{ requires : { moment : { commonJS : 'moment' } } }

В шаблонах модуль будет доступен из bh.lib.moment . Шаблон пишется одинаково для исполнения в браузере и в Node.js:

var moment = bh.lib.moment; bh.match( 'post__date' , function ( ctx ) { var date = moment(ctx.param.date).format( 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss' ); ctx.content(date); });

Технология bh-commonjs позволяет подключать библиотеки в шаблоне с помощью require :

var lib = require ( 'path/to/module' );

Мимикрия под BEMHTML

БЭМ-платформа поддерживает шаблонизаторы BH и BEMHTML, которые преобразуют BEMJSON в HTML.

Для возможности писать JavaScript-код, совместимый с обоими шаблонизаторами, используется опция mimic. Она позволяет использовать имена переменных BEMHTML, но по факту выполнять шаблоны BH.

Интернационализация

Базовая реализация BH-технологий не поддерживает интернационализацию (i18n).

Чтобы использовать i18n в шаблонах, следует подключить модуль BEM.I18N по аналогии с другими сторонними библиотеками.

BEM.I18N — библиотека для интернационализации блоков. Ядро находится в keyset -файлах в одной из базовых библиотек блоков: bem-core

bem-bl

После подключения BEM.I18N можно использовать в шаблонах из пространства имен bh.lib :

bh.match( 'block' , function ( ctx ) { ctx.content({ elem : 'tooltip' , content : bh.lib.i18n( 'block' , 'tooltip' ); }); });

Дополнительная документация

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