Инструмент для сборки и запуска тестов на шаблоны. В процессе сборки генерируются сеты из бандлов с тестами на шаблоны БЭМ-блоков с помощью ENB.
$ npm install --save-dev enb-bem-tmpl-specs
Для работы модуля требуется зависимость от пакетов
enb-magic-factory версии
0.3.x или выше, а также
enb версии
0.15.0 или выше.
Чтобы добавить тест для БЭМ-сущности, нужно в её директории на требуемом уровне переопределения создать каталог с названием
bem-name.tmpl-specs для хранения файлов тестов.
Каждый тест состоит из пары файлов «пример» и «эталон», где каждый файл создаётся в своей технологии, например BEMJSON и HTML. Таких пар файлов у блока может быть несколько. Имена файлов произвольные, но они (не включая расширения) для каждого теста должны совпадать. Например, 10-default.bemjson.js и 10-default.html.
$ tree -a <level>.blocks/<block-name>/<block-name>.tmpl-specs
<block-name>/
└── <block-name>.tmpl-specs/
├── 10-default.bemjson.js # Эталонный BEMJSON-код сравниваемый с результатом
│ # обработки BEMTREE, а также пример для BEMHTML
├── 10-default.data.js # Пример в технологии BEMJSON для обработки BEMTREE
│ # шаблонизатором
├── 10-default.html # Эталонный HTML-код сравниваемый с результатом
│ # обработки BEMHTML
├── 20-advanced.bemjson.js
└── 20-advanced.html
В результате будет построен уровень-сет из примеров, каждый из которых представляет собой обычный бандл (
nested-уровень):
$ tree -a <set-name>.tmpl-specs
<set-name>.tmpl-specs/
└── <block-name>/
├── <block-name>.references.js # Набор из пар эталонов (data + bemjson для BEMTREE
│ # и bemjson + html для BEMHTML).
├── <block-name>.bemhtml.js # Код BEMHTML-шаблонов, необходимый для
│ # выполнения эталонов из `references.js`.
├── <block-name>.bemtree.js # Код BEMTREE-шаблонов, необходимый для
│ # выполнения эталонов из `references.js`.
├── <block-name>.bh.js # Код BH-шаблонов, необходимый для
│ # выполнения эталонов из `references.js`.
└── <block-name>.tmpl-spec.js # Код тестов в BDD-стиле.
После сборки уровней-сетов произойдёт запуск тестов на шаблоны для указанных БЭМ-сущностей.
Собранные
tmpl-spec.js-файлы для каждой БЭМ-сущности подключают необходимые для выполнения шаблоны и наборы эталонов, а так же содержат код тестов в BDD-стиле. Эти файлы подаются на вход для mocha.
Если результат применения шаблона не совпадает с эталонным HTML, то в логе будет ошибка с указанием отличий от эталона.
Для вывода различий используется:
По умолчанию используется консольный отчет -
spec.
Другие форматы можно использовать, перечислив их в переменной окружения:
BEM_TMPL_SPECS_REPORTERS=html,summary,spec
Для сохранения результатов отрисовки HTML вы можете либо выставить явно флаг
saveHtml при конфигурации технологии, либо через переменную окружения —
BEM_TMPL_SPECS_SAVE_HTML=1.
Файл будет сохранён в
<set-name>.tmpl-specs/<block-name>/*.html, рядом со сгенерированными файлами тестов.
Для создания/обновления HTML эталонов вы можете либо выставить явно флаг
saveReferenceHtml при конфигурации технологии, либо через переменную окружения —
BEM_TMPL_SPECS_SAVE_REFERENCE_HTML=1
Файл будет сохранён в
<level>.blocks/<block-name>/<block-name>.tmpl-specs/*.{html,js}, рядом с исходным кодом блока.
Или можно использовать флаг
autoAddReference для автоматической генерации недостающего эталона если таковой не найден, при условии что существует входной пример.
Чтобы запустить только нужные тесты можно указать в
grep регулярное выражение или строку, фильтрующее тесты по названию,
либо передать его через переменную окружения:
BEM_TMPL_SPECS_GREP='10-'
BEM_TMPL_SPECS_GREP='/specs.+rocks/i'
Все генерируемые в файл отчеты сохранятся в директорию -
tmpl-specs-reports/
summary - Генерирует отчет в
JSON формате и сохраняет его в файл (
summary.json).
{
"suites": 4,
"tests": 16,
"passes": 10,
"pending": 0,
"failures": 6,
"start": "2014-10-14T12:02:10.800Z",
"end": "2014-10-14T12:02:11.207Z",
"duration": 407,
"skipped": 0
}
- `html` - Генерирует отчет в `HTML` формате и сохраняет его в файл (`report.html`).
Как использовать?
-----------------
В `make`-файле (`.enb/make.js`) нужно подключить модуль `enb-bem-tmpl-specs`.
С помощью этого модуля следует создать конфигуратор, указав название таска, в рамках которого будет происходить сборка уровней сетов из тестов на шаблоны.
Конфигуратор имеет единственный метод `configure`. Его можно вызывать несколько раз, чтобы задекларировать сборку нескольких уровней-сетов.
```js
module.exports = function (config) {
config.includeConfig('enb-bem-tmpl-specs'); // Подключаем `enb-bem-tmpl-specs` модуль.
var examples = config.module('enb-bem-tmpl-specs') // Создаём конфигуратор сетов
.createConfigurator('tmpl-specs', { // в рамках таска `specs`.
coverage: { // Определяем общие опции для всех уровней-сетов.
engines: ['bh'],
reportDirectory: 'coverage',
exclude: ['**/node_modules/**', '**/libs/**'],
reporters: ['lcov']
}
});
examples.configure({
destPath: 'desktop.tmpl-specs',
levels: ['blocks'],
langs: ['ru','en'],
sourceLevels: [
{ path: '../libs/bem-core/common.blocks', check: false },
{ path: 'blocks', check: true }
],
engines: {
bh: {
tech: 'enb-bh/techs/bh-server',
options: {
jsAttrName: 'data-bem',
jsAttrScheme: 'json'
}
},
'bemhtml-dev': {
tech: 'enb-bemxjst/techs/bemhtml-old',
options: {
exportName: 'BEMHTML',
devMode: true
}
},
'bemhtml-prod': {
tech: 'enb-bemxjst/techs/bemhtml-old',
options: {
exportName: 'BEMHTML',
devMode: false
}
},
bemtree: {
tech: 'enb-bemxjst/techs/bemtree',
options: {
sourceSuffixes: ['bemtree', 'bemtree.js'],
exportName: 'BEMTREE',
}
}
}
});
};
coverage – собирать информацию о покрытии кода тестами.
engines – список шаблонизаторов, которые необходимо учитывать при формировании отчета;
reportDirectory – название папки, в которой необходимо создать отчет. По умолчанию –
coverage;
exclude – маски путей, которые необходимо исключить при формировании отчета. По умолчанию —
['**/node_modules/**', '**/libs/**'];
reporters – форматы отчетов (env:
BEM_TMPL_SPECS_COV_REPORTERS, названия форматов отчётов передаются через запятую), см. istanbul#report. По умолчанию –
['lcov'].
htmlDiffer — настройки сравнения HTML при помощи html-differ. По умолчанию —
{ preset: 'bem' }.
timeout — время ожидания тест-кейса в миллисекундах (env:
BEM_TMPL_SPECS_TIMEOUT).
grep — фильтр тестов по названию (env:
BEM_TMPL_SPECS_GREP), см. mocha#grep.
destPath — путь относительно корня до нового уровня-сета с тестами на шаблоны, которые нужно собрать. Обязательная опция.
levels — уровни, в которых следует искать эталоны. Обязательная опция.
sourceLevels — уровни, в которых следует искать код шаблонов, необходимый для шаблонизации эталонных BEMJSON-файлов.
referenceDirSuffixes — суффиксы папок технологий с эталонами. По умолчанию —
['tmpl-specs'].
langs — использование
BEM.I18N в шаблонах. Если указать массив языков, то необходимо будет создавать эталоны на каждый из перечисленных языков. Например
10-name.ru.bemjson.js ,
10-name.en.bemjson.js.
Если использовать значение
langs: true, то эталоны по языкам писать не нужно. В код собранных шаблонов будет всталенно только ядро BEM.I18N, без кейсетов. По умолчанию —
false.
prependFiles — опция позволяет указать набор файлов для подмешивания в начало тестируемых шаблонов.
appendFiles — опция позволяет указать набор файлов для подмешивания в конец тестируемых шаблонов.
engines — опция определяет какие ENB-технологии следует использовать для сборки шаблонов. Обязательная опция.
tech — путь к ENB-технологии;
options — опции для ENB-технологии;
async — асинхронный шаблонизатор;
completeBundle – имя бандла, в котором будут собраны все БЭМ-сущности из уровней
levels. По умолчанию
completeBundle не будет собран.
saveHtml — сохранять результат HTML при успешной отрисовке в файл (env:
BEM_TMPL_SPECS_SAVE_HTML);
saveReferenceHtml — создать/обновить эталон HTML рядом с BEMJSON (env:
BEM_TMPL_SPECS_SAVE_REFERENCE_HTML);
autoAddReference — автоматически создавать недостающие эталоны, при условии что существуют входные примеры;
depsTech — технология для раскрытия зависимостей. По умолчанию —
deps-old.
mockI18N — функция будет использована вместо ядра
i18n, если указана опция
langs: true.
stringifyIndent — предпочтительный отступ для подсветки различий JSON объектов. По умолчанию два пробела.
В
make-файле декларируется таск, в котором будет выполняться сборка уровней-сетов из тестов на шаблоны.
В ENB запуск таска осуществляется с помощью команды
make, которой передаётся имя таска:
$ ./node_modules/.bin/enb make <task-name>
Если сборка уровней-сетов из тестов была задекларирована в таске
tmpl-specs:
$ ./node_modules/.bin/enb make tmpl-specs
Чтобы собрать тесты БЭМ-сущности
block__elem для уровня-сета
desktop.tmpl-specs:
$ ./node_modules/.bin/enb make tmpl-specs desktop.tmpl-specs/block__elem
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