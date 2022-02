Complete list of emoji shortcuts. The list is a 1:1 map of emojis-list.

Install

npm install emojis-keywords --save

If you want to use in the browser (powered by Browserify):

bower install emojis-keywords --save

and later link in your HTML:

< script src = "bower_components/emojis-keywords/dist/emojis-keywords.js" > </ script >

Usage

var emojis = require ( 'emojis-keywords' ); console .log(emojis[ 0 ]);

