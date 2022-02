Unmaintained Notice

This code is not currently maintained. Feel free to fork away!

Description

Converts emoji in a string into textual descriptions.

Examples

var emojiText = require ( "emoji-text" ); emojiText.convert( "🐱🐶" ); emojiText.convert( "🐔 🌵" , { delimiter : ':' }); emojiText.convert( "👻 🐴" , { callback : function ( emoji,data ) { return "%" + data.description.toLowerCase() + "%" ; } });

Parameters

emojiText.convert(str, options );

str

The string to convert, expected to have emoji encoded as UTF-8.

options

{ before : '[' , after : ']' , delimiter : ':' , field : 'name' , callback : function ( emoji, data ) {} }

data

The data object comes from wemoji and looks like this:

{ emoji : '🏩' , platforms : [ 'tw' , 'a' , 'g' ], description : 'LOVE HOTEL' , name : 'love_hotel' , css : 'love_hotel' , category : 'travel' }

Install

Install with npm:

npm install emoji-text

License

ISC