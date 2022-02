emoji-data-css uses emoji-data spritesheets to generate css files.

Install

npm install emoji-data-css

Usage

Choose the emoji set

Apple (ap)

Google (gl)

Twitter (tw)

Emoji One (eo)

Choose the size (16, 20, 32, 64, all) and link in your html

< link href = "path/to/emoji-data-css/files/eo-32-emoji.css" media = "all" rel = "stylesheet" />

Now you can add emoji classes in your code

< div class = "ap ap-smile" > </ div > < div class = "gl gl-smile" > </ div > < div class = "tw tw-smile" > </ div > < div class = "eo eo-smile" > </ div >

If you selected all the sizes file

< div class = "ap-32 ap-smile" > </ div > < div class = "gl-64 gl-smile" > </ div > < div class = "tw-16 tw-smile" > </ div > < div class = "eo-20 eo-smile" > </ div >

full emoji list names

Graphics license