turn event emitters into streams and streams into event emitters

example

write a server that streams an event emitter's events to clients:

var emitStream = require ( 'emit-stream' ); var JSONStream = require ( 'JSONStream' ); var net = require ( 'net' ); var server = ( function ( ) { var ev = createEmitter(); return net.createServer( function ( stream ) { emitStream(ev) .pipe(JSONStream.stringify()) .pipe(stream) ; }); })(); server.listen( 5555 ); var EventEmitter = require ( 'events' ).EventEmitter; function createEmitter ( ) { var ev = new EventEmitter; setInterval( function ( ) { ev.emit( 'ping' , Date .now()); }, 2000 ); var x = 0 ; setInterval( function ( ) { ev.emit( 'x' , x ++); }, 500 ); return ev; }

then re-constitute the event-emitters on the client:

var emitStream = require ( 'emit-stream' ); var net = require ( 'net' ); var stream = net.connect( 5555 ) .pipe(JSONStream.parse([ true ])) ; var ev = emitStream(stream); ev.on( 'ping' , function ( t ) { console .log( '# ping: ' + t); }); ev.on( 'x' , function ( x ) { console .log( 'x = ' + x); });

$ node example/emit.js x = 0 x = 1 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 ^C

methods

var emitStream = require ( 'emit-stream' )

If x is a stream, returns an event emitter from emit.toStream(x) .

Otherwise returns a stream from emit.fromStream(x) .

Return a stream from the EventEmitter emitter .

The 'data' emitted by this stream will be array data. Serialization is up to you. I recommend JSONStream for most purposes.

Return an EventEmitter from stream .

The 'data' written to this stream should be an array, like JSONStream creates.

install

With npm do:

npm install emit-stream

license

MIT