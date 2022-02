This Ember addon helps you configure and manage the Web App Manifest to create a Progressive Web App.

Compatibility

Ember.js v3.24 or above

Ember CLI v3.24 or above

Node.js v12 or above

Installation

ember install ember-web-app

Usage

See documentation.

Contributing

See CONTRIBUTING.md.

License

ember-web-app is licensed under the MIT license.

See LICENSE for the full license text.