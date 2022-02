Compatibility

Ember.js v3.13 or above

Ember CLI v3.12 or above

Node.js v10 or above

Installation

ember install ember-router-helpers

Usage

route-params

{{# with (route-params "parent.child") as |routeParams|}} < a href = {{routeParams.url}} class = {{ if routeParams.isActive "active" "inactive"}} >Blah </ a > {{/ with }}

transition-to

< button {{on "click" (transition-to "parent.child")}} > </ button >

replace-with

< button onclick = {{replace-with "parent.child"}} > </ button >

is-active

{{is-active "parent.child"}}

url-for