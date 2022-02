ember-ref-modifier likely will be deprecated after ember-ref-bucket major release

An implementation of the {{ref}} element modifier. Heavily inspired by ember-on-modifier and @ember/render-modifiers .

Installation

ember install ember-ref-modifier

Compatibility

Ember.js v3.13 or above

ember-cli v2.13 or above

Usage

< button {{ref this "button"}} data-name = "foo" > Click me baby, one more time! </ button > {{this.button.dataset.name}} >> "foo"

< button {{ref this.callback}} data-name = "foo" > Click me baby, one more time! </ button >

class Component { @action callback(node) { this .node = node; } }

< div {{ref this "divContainer" }} > </ div > {{#- in -element this.divContainer}} Hello! {{/- in -element}}

// hash helper must return an EmberObject! The default hash helper returns a pojo. {{# let (hash) as |ctx|}} < input id = "name-input" {{ref ctx 'inputNode'}} > < label for = {{ctx.inputNode.id}} > Enter your name </ label > {{/ let }}

< button {{ref this "button"}} > Click me baby, one more time! </ button >

import Component from '@ember/component' ; export default class BritneySpearsComponent extends Component { button!: DOMNode }

This is essentially equivalent to:

didInsertElement() { super .didInsertElement(); this .set( 'button' , this .element.querySelector( 'button' )); }

It will also re-register property, if any of the passed parameters change.