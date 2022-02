Ember Redux

Predictable state management for ember apps

Installation

ember redux requires ember v3.6+ and node >= 8. If you need support for an older version of ember use the v5 release

ember install ember-redux

Documentation and Examples

https://ember-redux.com

Demo

Counter https://ember-twiddle.com/5bee7478e4216abe49f1c0a439bae352

TodoMVC https://ember-twiddle.com/4bb9c326a7e54c739b1f5a5023ccc805

Usage

Container Component

import Component from '@ember/component' ; import hbs from 'htmlbars-inline-precompile' ; import { connect } from 'ember-redux' ; import getUsersByAccountId from '../reducers' ; import fetch from 'fetch' ; const stateToComputed = ( state, attrs ) => ({ users : getUsersByAccountId(state, attrs.accountId) }); const dispatchToActions = ( dispatch ) => ({ remove : ( id ) => fetch( `/api/users/ ${id} ` , { method : 'DELETE' }).then( fetched => fetched.json()).then( response => dispatch({ type : 'REMOVE_USER' , id : id})) }); const UserListComponent = Component.extend({ layout : hbs ` {{yield users (action "remove")}} ` }); export default connect(stateToComputed, dispatchToActions)(UserListComponent);

Presentation Component

import Component from '@ember/component' ; import hbs from 'htmlbars-inline-precompile' ; const UserTableComponent = Component.extend({ layout : hbs ` {{#each users as |user|}} <div>{{user.name}}</div> <button onclick={{action remove user.id}}>remove</button> {{/each}} ` }); export default UserTableComponent;

Composition

{{#user-list accountId=accountId as |users remove|}} {{user-table users=users remove=remove}} {{/user-list}}

Octane Support?

As of version 6 ember-redux now supports both ember component and glimmer component. One brief example of glimmer components and ember redux below.

import Component from '@glimmer/component' ; import { action } from '@ember/object' ; import { connect } from 'ember-redux' ; import getUsersByAccountId from '../reducers' ; import fetch from 'fetch' ; const stateToComputed = ( state, attrs ) => ({ users : getUsersByAccountId(state, attrs.accountId) }); const dispatchToActions = ( dispatch ) => ({ remove : ( id ) => fetch( `/api/users/ ${id} ` , { method : 'DELETE' }).then( fetched => fetched.json()).then( response => dispatch({ type : 'REMOVE_USER' , id : id})) }); class MyClazz extends Component { @action example() { this .actions.remove(); } } export default connect(stateToComputed, dispatchToActions)(MyClazz);

How do I enable time travel debugging?

Install the redux dev tools extension. Enjoy!

Running Tests

yarn ember test

License

Copyright © 2019 Toran Billups https://toranbillups.com

Licensed under the MIT License