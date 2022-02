This addon provides source map support for stack traces in QUnit via source-map-support npm package.

Note that right now the only browser supported is Chrome

Installation

$ ember install ember-qunit-source-map

Development

Installation

$ git clone https://github.com/san650/ember-qunit-source-map.git $ cd $_ $ npm install

Running Tests

$ npm test

Project's health

TBA

License

ember-qunit-source-map is licensed under the MIT license.

See LICENSE for the full license text.