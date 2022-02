A simple pubsub mechanism for Ember.js

Questions? Ping me @gavinjoyce

Installation

This is an Ember CLI addon, to install:

npm install ember-pubsub --save

Usage Instructions

import PubSub from 'ember-pubsub/pubsub' ; var pubsub = PubSub.create(); pubsub.subscribe( 'sayHello' , this , function ( name ) { console .log( 'hello ' + name); }); pubsub.publish( 'sayHello' , 'Alex' ); pubsub.unsubscribe( 'sayHello' );

Development Instructions

git clone this repository

this repository npm install

bower install

Running