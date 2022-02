This addon provides a {{prop}} modifier which can be used to set properties directly on the element it is applied to:

import Component from '@glimmer/component' ; export default class MyVideo extends Component { mediaSource = new MediaSource(); }

< video {{prop srcObject=this.mediaSource}} />

Compatibility

Ember.js v2.12 or above

Ember CLI v3.0 or above

Installation

ember install ember-prop-modifier

