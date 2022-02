Easily add normalize.css to your ember-cli app.

Usage

Dynamic Styles (SCSS, LESS, etc)

// app/styles/app.scss @import "normalize";

Static CSS

@ import "normalize.css" ;

Installation

If you're using ember-cli v0.2.3+:

ember install ember-normalize

If you're using ember-cli v0.1.5 - v0.2.2:

ember install:addon ember-normalize

If you're using an older version of ember-cli: