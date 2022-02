This addon provides a polyfill for implementing element modifier managers as described in emberjs/rfcs#373.

Compatibility

Completely inert when running ember-source 3.8 or higher

3.8 or higher Tested against ember-source v2.12, v2.16, v2.18, v3.4, v3.5, v3.6, v3.7 in CI

Installation

ember install ember-modifier-manager-polyfill

Usage

At this point the best documentation is likely still the the RFC itself, but here are a few simple examples (shamelessly stolen from another modifier RFC emberjs/rfcs#353):

Performance Marking

< section id = "about-us" {{performance 'mark' 'about-page'}} > < h1 > About Us </ h1 > </ section >

import Ember from 'ember' ; export default Ember._setModifierManager( () => ({ createModifier() {}, installModifier(_instance, _element, args) { let [type, name] = args.positional; performance[type](name); }, updateModifier() {}, destroyModifier() {}, }), class PerformanceModifier {} );

jQuery Widget

< input type = "date" {{datepicker changeMonth=true changeYear=true}} />

import Ember from 'ember' ; import $ from 'jquery' ; export default Ember._setModifierManager( () => ({ createModifier() { return { element : null }; }, installModifier(state, element, args) { let options = Object .assign({ minDate : 20 , maxDate : '+1M +10D' }, args.named); state.element = element; state.options = options; $( this .element).datepicker(options); }, updateModifier() {}, destroyModifier(state) { $(state.element).datepicker(state.options); }, }), class DatepickerModifier {} );

Page View Tracking

< section {{track-impression eventCategory="Post"}} > < header > Chad liked a post </ header > < img src = "cat.jpg" > < section >

import Ember from 'ember' ; export default Ember._setModifierManager( owner => ({ createModifier() { return { element : null , observer : null }; }, installModifier(state, element, args) { let ga = owner.lookup( 'service:ga' ); let { eventCategory } = args.named; let interSectionObserver = new IntersectionObserver( entries => { entries.forEach( entry => ga.send( 'event' , 'impression' , eventCategory)); }); state.element = element; state.observer = interSectionObserver; }, updateModifier() {}, destroyModifier(state) { state.observer.unobserve(state.element); }, }), class TrackImpressionModifier {} );

License

This project is licensed under the MIT License.