Ember Faker

Ember addon wrapper for Faker.js.

Installation for ember-cli >= 0.2.3

ember install ember-faker

ember install:addon ember-faker

Usage

Import the faker module with import faker from 'faker' . Then you can use it as a default value for dummy data:

import faker from 'faker' ; export default DS.Model.extend({ firstName : DS.attr( 'string' , { defaultValue : function ( ) { return faker.name.firstName(); } }) });

Or manually set attributes for tests or prototypes:

import faker from 'faker' ; user.set( 'firstName' , faker.name.firstName()); user.set( 'lastName' , faker.name.lastName());

Environment options

By default faker is included into your build for non-production environments. To include it in production, add this to your config:

let app = new EmberApp(defaults, { 'ember-faker' : { enabled : EmberApp.env === 'production' } });

Development

Installation

git clone this repository

this repository npm install

bower install

Running

ember server

Visit your app at http://localhost:4200.

Running Tests

ember test

ember test --server

Building

ember build

For more information on using ember-cli, visit http://www.ember-cli.com/.

License

MIT

Contributing

Fork it Create your feature branch ( git checkout -b my-new-feature ) Commit your changes ( git commit -am 'Add some feature' ) Push to the branch ( git push origin my-new-feature ) Create new Pull Request

Thanks to the following

Faker.js for the fake data.

ember-cli-pretender for the shim example.

Crafted with <3 by John Otander (@4lpine).