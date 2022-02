An Ember add-on which provides pure Ember-based date picker components.

Compatibility

Ember.js v3.16 or above

Ember CLI v2.13 or above

Node.js v10 or above

Installation

ember install ember-moment - This is a dependency that you will need to install manually

- This is a dependency that you will need to install manually ember install ember-date-components

Basic Usage

< DatePicker @ value = {{this.date}} @ onChange = {{this.updateDate}} />

< DatePicker @ range = {{true}} @ value = {{this.dateRange}} @ onChange = {{this.updateDateRange}} />

< TimePicker @ value = {{this.time}} @ onChange = {{this.updateTime}} />

< DateTimePicker @ value = {{this.date}} @ onChange = {{this.updateDateTime}} />

The date picker can also display custom options, e.g. 'Last 7 days'.

It also provides test helpers to easily interact with the date picker in integration & acceptance tests:

import { selectDate, selectDateRange, getSelectedDate, selectDateTime } from 'ember-date-components/test-support/helpers/date-picker' ; import { selectTime, getSelectedTime } from 'ember-date-components/test-support/helpers/time-picker' ; await selectDate( '.my-datepicker' , moment()); let momentInstance = await getSelectedDate( '.my-datepicker' ); await selectTime( '.my-timepicker' , moment()); let momentInstance = await getSelectedTime( '.my-timepicker' ); await selectDateTime( '.my-date-time-picker' , moment()); await selectDateRange( '.my-datepicker' , dateFrom, dateTo);

For more detailed instructions and examples, please visit the documentation.