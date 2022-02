A credit card utility library and form elements. Influenced by the jquery.payment lib.

Checkout the demo.

Components

Ember.js v3.4 or above

Ember CLI v2.13 or above

Node.js v8 or above

Full credit card form with validations and formatting.

Attributes:

number

name

month

year

cvc

zipcode

zipcodeRequired

Events:

onValidate

Example:

//templates/credit-cards/new.hbs < div > {{ credit-card-form number=attrs.number name=attrs.name month=attrs.month year=attrs.year cvc=attrs.cvc onValidate=(mut disabled) }} </ div > < button {{ action " save "}} disabled = {{disabled}} > Save </ button >

Formats credit card number on entry. Discards non-numeric and extra characters. Parses sets number attribute.

Attributes:

number

Formats cvc number on entry. Discards non-numeric and extra characters. Parses sets cvc attribute.

Attributes:

cvc

Validates and formats expiration date. Discards non-numeric and extra characters. Parses and sets month, year attributes.

Attributes:

month

year

Validates and formats zip code. Discards non-numeric and extra characters. Sets zipcode attribute.

Attributes:

zipcode

Validations

Validates a card number:

Validates numbers

Validates Luhn algorithm

Validates length

Example:

import validations from 'ember-credit-cards/utils/validations' ; validations.validateNumber( '4242 4242 4242 4242' );

Validates a card CVC:

Validates number

Validates length to 4

Example:

import validations from 'ember-credit-cards/utils/validations' ; validations.validateCVC( '123' ); validations.validateCVC( '123' , 'amex' ); validations.validateCVC( '1234' , 'amex' ); validations.validateCVC( '12344' );

Validates a card expiration date:

Validates numbers

Validates in the future

Supports year shorthand

Example:

import validations from 'ember-credit-cards/utils/validations' ; validations.validateExpiration( '05' , '20' ); validations.validateExpiration( '05' , '2015' ); validations.validateExpiration( '05' , '05' );

Validates a zip code:

Validates 5 digit optional + 4 zipcode

Example:

import validations from 'ember-credit-cards/utils/validations' ; validations.validateZipcode( '94611' ); validations.validateZipcode( '946' ); validations.validateZipcode( '94611-2544' ); validations.validateZipcode( '946112544' ); validations.validateZipcode( '94611-24' );

I18n

Custom Labels

You can provide custom labels for localization.