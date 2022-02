Ember Credit card

This is an Ember wrapper for the amazing Card project.

Installation

ember install ember-credit-card

Usage

< CreditCard />

Default

By simply adding {{credit-card}} a basic form will be generated:

< div class = 'card-wrapper' > </ div > < br /> < form id = "ember-credit-card-form" > {{input type="text" name="number" value=number placeholder='Credit Card Number'}} {{input type="text" name="name" value=name placeholder='Name on Credit Card'}} {{input type="text" name="expiry" value=expiry}} {{input type="text" name="cvc" value=cvc}} </ form >

Specifying settings

You can also specify all the settings that Card supports.

< CreditCard @ form = "#my-form" @ placeholders = {{cardValues}} @ width = {{150}} @ formatting = {{false}} />

With template

The default form and inputs used by default are so simple, so you can pass a template to use your own styled inputs.

Remeber to either use the default name inputs or specify them on the {{credit-card}} arguments

< CreditCard @ form = "#my-form" > < form id = 'my-form' class = 'payment-info' > < div class = "ui input" > < label > Credit Card Number: </ label > {{input type="text" value=creditCard.number name='number' placeholder='Credit Card Number'}} </ div > < div class = "ui input" > < label > Name on Credit Card: </ label > {{input type="text" value=creditCard.name name='name' placeholder='Name on Credit Card'}} </ div > < div class = "ui input" > < label > Expiration: </ label > {{input type="text" name='expiry' value=creditCard.expiration placeholder='MM/YY'}} </ div > < div class = "ui input" > < label > CVC: </ label > {{input type="text" name='cvc' value=creditCard.cvc placeholder='CVC'}} </ div > </ form > </ CreditCard >

Linting

yarn lint:js

yarn lint:js --fix

Running Tests

ember test – Runs the test suite on the current Ember version

– Runs the test suite on the current Ember version ember test --server – Runs the test suite in "watch mode"

– Runs the test suite in "watch mode" ember try:each – Runs the test suite against multiple Ember versions

Running the dummy application

ember serve

Visit the dummy application at http://localhost:4200.

License

This project is licensed under the MIT License.

