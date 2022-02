Ember Could Get Used To This is an opinionated take on the future direction of non-component template constructs in Ember. See this blog post for more details!

Compatibility

Ember.js 3.23 or above

Ember CLI v2.13 or above

Node.js v8 or above

Installation

ember install ember-could- get -used- to -this

Usage

Functions

You can export plain functions from inside app/helpers and use them as helpers. This only support positional arguments:

export default function addNumbers ( number1, number2 ) { return number1 + number2; }

{{add-numbers 10 3}}

Modifiers

You can define your own modifiers. You can do so using either a class-based or a functional style.

Modifiers can be used like this:

< button {{on "click" this.onClick}} >My button </ button >

Functional modifiers

import { modifier } from 'ember-could-get-used-to-this' ; export default modifier( function on ( element, [eventName, handler] ) => { element.addEventListener(eventName, handler); return () => { element.removeEventListener(eventName, handler); } });

Class-based modifiers

import { Modifier } from 'ember-could-get-used-to-this' ; export default class On extends Modifier { event = null ; handler = null ; setup() { let [event, handler] = this .args.positional; this .event = event; this .handler = handler; this .element.addEventListener(event, handler); } teardown() { let { event, handler } = this ; this .element.removeEventListener(event, handler); } }

Resources

Resources are, as of now, also defined in the app/helpers directory. They can be either used directly in your templates, or by a JavaScript class.

import { tracked } from '@glimmer/tracking' ; import { Resource } from 'ember-could-get-used-to-this' ; class Counter extends Resource { @tracked count = 0 ; intervalId = null ; get value() { return this .count; } setup() { this .intervalId = setInterval( () => this .count++, this .args.positional[ 0 ]); } update() { clearInterval( this .intervalId); this .intervalId = setInterval( () => this .count++, this .args.positional[ 0 ]); } teardown() { clearInterval( this .intervalId); } }

This example resource can be used from a template like this:

{{# let (counter @interval) as |count|}} {{count}} {{/ let }}

Or in a JS class:

import Component from '@glimmer/component' ; import { use } from 'ember-could-get-used-to-this' ; import Counter from 'my-app/helpers/counter' ; export default class CounterWrapper extends Component { @use count = new Counter( () => [ this .args.interval]); }

{{this.count}}

If you provide an update function in your resource, this will be called every time an argument changes. Else, the resource will be torn down and re-created each time an argument changes.

You can also provide named arguments to a resource, which are available via this.args.named .

