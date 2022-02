An Ember addon that adds retry strategies and a task modifier for automatically retrying ember-concurrency tasks.

Compatibility

Ember.js v3.16 or above

Ember CLI v3.16 or above

ember-concurrency 2.2.0+

Installation

ember install ember-concurrency-retryable

Documentation

https://maxfierke.github.io/ember-concurrency-retryable

Contributing / Reporting Issues

See the Contributing guide for details.

License

This project is licensed under the MIT License.

Thanks