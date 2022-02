Ember addon to integrate jQuery plugin Sticky.js.

ember install ember-cli-sticky

Ember.js v3.4 or above

Ember CLI v2.13 or above

Node.js v8 or above

ember server

Visit your app at http://localhost:4200.

Usage

See Sticky.js options

{{# sticky -container options=myStickyOptions}} < nav ... /> {{/ sticky -container}}

import Ember from 'ember' ; export default Ember.Controller.extend({ myStickyOptions : { topSpacing : 30 }, });

ember test

ember test --server

For more information on using ember-cli, visit http://www.ember-cli.com/.