ember-cli-slick is a component that wraps the Slick Slider plugin functionality.

Compatibility

Ember.js v2.18 or above

Ember CLI v2.13 or above

Installation

ember install ember-cli-slick

{{# slick -slider autoplay=true arrows=false}} < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > {{/ slick -slider}}

The Slick events will be send from the component to your controller or route

(the swipe event will send a swiped in order to prevent naming issues)

{{# slick -slider afterChange='afterChange'}} < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > {{/ slick -slider}}

Init Event

A slickInit event may be bound from your template. This event is triggered after Ember's internal didInsertElement with a DOM reference to the newly created widget allowing direct manipulation of the DOM elements after creation.

{{# slick -slider slickInit="someInitAction"}} < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > {{/ slick -slider}}

The responsive configuration needs to be passed by a controller property

{{# slick -slider responsive=breakpoints}} < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > < div class = "box" > < img src = "https://static2.businessinsider.com/image/4f3433986bb3f7b67a00003c/a-parasite-found-in-cats-could-be-manipulating-our-brains.jpg" > </ div > {{/ slick -slider}}

import Ember from 'ember' ; export default Ember.Controller.extend({ breakpoints : [ { 'breakpoint' : 1024 , 'settings' : { 'slidesToShow' : 3 , 'slidesToScroll' : 3 , 'infinite' : true } }, { 'breakpoint' : 600 , 'settings' : { 'slidesToShow' : 2 , 'slidesToScroll' : 2 } }, { 'breakpoint' : 480 , 'settings' : { 'slidesToShow' : 1 , 'slidesToScroll' : 1 } } ] });

Customization

This widget supports the full range of slick-slider configuration options. The full list with descriptions can be found at the slick-slider homepage: http://kenwheeler.github.io/slick/

accessibility

adaptiveHeight

autoplay

autoplaySpeed

arrows

asNavFor

appendArrows

appendDots

prevArrow

nextArrow

centerMode

centerPadding

cssEase

customPaging

dots

draggable

fade

focusOnSelect

easing

edgeFriction

infinite

initialSlide

lazyLoad

mobileFirst

pauseOnHover

pauseOnDotsHover

respondTo

responsive

rows

slide

slidesPerRow

slidesToShow

slidesToScroll

speed

swipe

swipeToSlide

touchMove

touchThreshold

useCss

variableWidth

vertical

verticalSwiping

rtl

Repo

git clone this repository

this repository cd ember-cli-slick

npm install

Linting

npm run lint:hbs

npm run lint:js

npm run lint:js -- --fix

Running tests

ember test – Runs the test suite on the current Ember version

– Runs the test suite on the current Ember version ember test --server – Runs the test suite in "watch mode"

– Runs the test suite in "watch mode" ember try:each – Runs the test suite against multiple Ember versions

Running the dummy application

ember serve

Visit the dummy application at http://localhost:4200.

For more information on using ember-cli, visit https://ember-cli.com/.

License

This project is licensed under the MIT License.