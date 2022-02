Ember Simple Auth OAuth 2.0

This repository is deprecated. Ember Simple Auth 1.0 is distributed as an Ember CLI Addon that contains all of the previously individual parts of the library.

This is an npm package that contains the Ember Simple Auth OAuth 2.0 extension library packaged as an Ember CLI Addon.

Installation

Ember Simple Auth OAuth 2.0 requires at least Ember CLI 0.0.44.

ember install ember-cli-simple-auth ember install ember-cli-simple-auth-oauth2

in your Ember CLI project's root.

If you're using Ember CLI 0.2.2 or older, run

ember install :addon ember-cli-simple-auth ember install :addon ember-cli-simple-auth-oauth2

If you're using Ember CLI 0.1.4 or older, run

npm install ember generate ember-cli-simple-auth npm install ember generate ember-cli-simple-auth-oauth2

Configuration

Ember Simple Auth OAuth 2.0 uses the Ember CLI project's configuration as defined in config/environment.js . Configure values for ENV['simple-auth-oauth2'] , e.g.:

ENV[ 'simple-auth-oauth2' ] = { serverTokenEndpoint : 'http://path.com/to/your/access_token/end_point' };

For the actual Ember Simple Auth repository see https://github.com/simplabs/ember-simple-auth