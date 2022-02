Easily import packages (non ember addons) from node_modules (you can import from any folder if you want to)

NOTE: From Ember CLI version 2.15, packages from node_modules folder can be imported directly using app.import in ember-cli-build.js file . Refer here for release notes.

Installation

ember install ember-cli-node-modules-to-vendor

Usage

var app = new EmberApp(defaults, { nodeModulesToVendor : [ 'node_modules/some-package/dist/js' ] }); app.import( 'vendor/a-file-from-the-folder-above.js' );

Advanced Usage

You can supply a tree if you want finer control:

var Funnel = require ( 'broccoli-funnel' ); var UnwatchedDir = require ( 'broccoli-source' ).UnwatchedDir; var app = new EmberApp(defaults, { nodeModulesToVendor : [ new Funnel( new UnwatchedDir( 'node_modules/some-package/dist/js' ), { destDir : 'some-package' , files : [ 'only-this-file.js' ] }) ] }); app.import( 'vendor/some-package/only-this-file.js' );

Note: omitting the destDir option will place the file directly into the vendor folder, so app.import('vendor/only-this-file.js') would be your import instead.

You can conditionally import: