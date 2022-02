Exclude files from an ember build

Installation

ember install ember-cli-funnel

Usage

let app = new EmberApp(defaults, { funnel : { exclude : [ ` ${defaults.project.pkg.name} /routes/style-guide/**/*` , 'addon-tree-output/some-addon/styles/**/*.scss' ] } });

Options

enabled (bool): defaults to only in production

Advanced Example 1

Exclude route files and router definitions from the master branch build

ember install ember-git- version npm install git-repo- info

let getRepoInfo = require ( 'git-repo-info' ); let info = getRepoInfo(); let app = new EmberApp(defaults, { funnel : { enabled : info.branch === 'master' , exclude : [ ` ${defaults.project.pkg.name} /routes/style-guide/**/*` ] } });

if (config.branch !== 'master' ) { this .route( 'style-guide' , function ( ) { }); }

Advanced Example 2

Exclude different files for different environments

let exclude = []; switch (EmberApp.env()) { case 'development' : exclude.push( ` ${defaults.project.pkg.name} /routes/prod-only/**/*` ); break ; case 'production' : exclude.push( ` ${defaults.project.pkg.name} /routes/dev-only/**/*` ); break ; } let app = new EmberApp(defaults, { funnel : { enabled : true , exclude } });

Contributing

Installation

git clone <repository-url>

cd ember-cli-funnel

npm install

Linting

npm run lint:js

npm run lint:js -- --fix

Running tests

ember test – Runs the test suite on the current Ember version

– Runs the test suite on the current Ember version ember test --server – Runs the test suite in "watch mode"

– Runs the test suite in "watch mode" ember try:each – Runs the test suite against multiple Ember versions

Running the dummy application

ember serve

Visit the dummy application at http://localhost:4200.

For more information on using ember-cli, visit https://ember-cli.com/.

License

This project is licensed under the MIT License.