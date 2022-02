An addon for ember-cli that provides a component to easily add a filepicker to your ember-cli app.

It supports:

A preview of the uploaded file

A dropzone to drag and drop your file

Currently it only support single file uploads but multiples will come soon

Installation

ember install ember-cli-file-picker

Changelog

[BUGFIX] Set input to null after select to fix webkit caching. @nicford-gojimo

[BUGFIX] Restore preview after selecting 'cancel' from the browser file dialog. @quiaro

[ENHANCEMENT] Add hideFileInput option to configure the file input visibility.

[BUGFIX] filesAreValid was never called. @green-arrow

removes "Binding style attributes..." warning

ember-cli-file-picker now depends on ember >= 1.11.1

Usage

{{# file -picker fileLoaded="fileLoaded"}} Drag here or click to upload a file {{/ file -picker}}

Options

accept default *

default multiple default false

default selectOnClick default true

default dropzone default true

default preview default true

default progress default true

default hideFileInput default true

default readAs default readAsFile readAsFile readAsArrayBuffer readAsBinaryString readAsDataURL readAsText

default

Actions

fileLoaded Implement fileLoaded in your controller to handle the file.

Example:

import Ember from 'ember' ; export default Ember.ObjectController.extend({ actions : { fileLoaded : function ( file ) { console .log(file.name, file.type, file.size); console .log(file.name, file.type, file.data, file.size); } } });

Bindings

errors

removePreview

Validations

If you need to validate the files you can subclass the component and add a filesAreValid method. The method should return a falsy value to stop file handling.

import Ember from 'ember' ; import FilePicker from 'ember-cli-file-picker/components/file-picker' ; export default FilePicker.extend({ filesAreValid : function ( files ) { this .get( 'errors' ).addObject( 'wrong file type' ); return false ; } });

CSS

The addon provides the following classes to style the file-picker:

.file-picker(.single|multiple &.over) .file-picker__preview .file-picker__preview__image.single .file-picker__preview__image.multiple .file-picker__progress .file-picker__preview__value .file-picker__dropzone .file-picker__input



Test helpers

ember-cli-file-picker exports a test helper for acceptance tests.

import './ember-cli-file-picker' ; { "predef" : [ "uploadFile" ] } import { test } from 'qunit' ; import moduleForAcceptance from '../helpers/module-for-acceptance' ; moduleForAcceptance( 'Acceptance | file upload' ); test( 'visiting /file-upload' , function ( assert ) { visit( '/file-upload' ); const content = [ '"var";"value"

' , '"foo";"10"

' , '"bar";"20"' ]; const filename = 'example.csv' ; const lastModifiedDate = new Date (); uploadFile(content, filename, lastModifiedDate); });

Use with CarrierWave

import DS from 'ember-data' ; var attr = DS.attr; export default DS.Model.extend({ image : attr( 'raw' ) });

import DS from 'ember-data' ; import Ember from 'ember' ; export default DS.Transform.extend({ deserialize : function ( serialized ) { return Ember.isNone(serialized) ? {} : serialized; }, serialize : function ( deserialized ) { return Ember.isNone(deserialized) ? {} : deserialized; } });

// app/templates/application.hbs {{#file-picker accept=".jpg,.jpeg,.gif,.png" fileLoaded="fileLoaded" readAs="readAsDataURL" }}

import Ember from 'ember' ; export default Ember.Controller.extend({ actions : { fileLoaded : function ( file ) { var post = this .get( 'store' ).createRecord( 'post' , { image : file }); post.save(); } } });

class PostsController < ApplicationController def create params[ :post ][ :image ] = convert_to_upload(params[ :post ][ :image ]) @post = Post.create(params) end protected def convert_to_upload (image) image_data = split_base64(image[ :data ]) temp_img_file = Tempfile.new( "data_uri-upload" ) temp_img_file.binmode temp_img_file << Base64.decode64(image_data[ :data ]) temp_img_file.rewind ActionDispatch::Http::UploadedFile.new({ filename: image[ :name ], type: image[ :type ], tempfile: temp_img_file }) end def split_base64 (uri_str) if uri_str.match( %r{^data:(.*?);(.*?),(.*)$} ) uri = Hash.new uri[ :type ] = $1 uri[ :encoder ] = $2 uri[ :data ] = $3 uri[ :extension ] = $1.split( '/' )[ 1 ] return uri end end end

Running

ember server

Visit your app at http://localhost:4200.

Running Tests

ember test

ember test --server

Building

ember build

For more information on using ember-cli, visit http://www.ember-cli.com/.

Publishing