An Ember Object Proxy (and mixin) that enables change buffering. Ever need to "hold back" property changes before they propagate? If so, this may be the addon for you.

Usage

ember install ember-buffered-proxy

import BufferedProxy from 'ember-buffered-proxy/proxy' ; let content = { firstName : 'stefan' }; let buffer = BufferedProxy.create({ content : content }); buffer.get( 'firstName' ); buffer.set( 'firstName' , 'Kris' ); buffer.get( 'firstName' ); buffer.get( 'content.firstName' ); buffer.get( 'hasChanges' ); buffer.buffer; buffer.applyBufferedChanges(); buffer.get( 'firstName' ); buffer.get( 'content.firstName' ); buffer.get( 'hasChanges' ); buffer.set( 'firstName' , 'Luke' ); buffer.get( 'firstName' ); buffer.get( 'content.firstName' ); buffer.hasChanged( 'firstName' ); buffer.discardBufferedChanges(); buffer.get( 'firstName' ); buffer.get( 'content.firstName' ); buffer.hasChanged( 'firstName' ); buffer.set( 'email' , 'example@example.com' ); buffer.get( 'email' ); buffer.get( 'content.email' ); buffer.set( 'address' , '123 paradise road' ); buffer.get( 'address' ); buffer.get( 'content.address' ); buffer.applyBufferedChanges([ 'email' ]); buffer.get( 'email' ); buffer.get( 'address' ); buffer.get( 'content.email' ); buffer.get( 'content.address' ); buffer.setProperties({ email : 'sample@sample.com' , address : '1717 rose street' }); buffer.discardBufferedChanges([ 'address' ]); buffer.get( 'email' ); buffer.get( 'address' );

You can also use these shorter method names

buffer.discardChanges(); buffer.applyChanges();

Or you can grab the mixin directly

import BufferedMixin from 'ember-buffered-proxy/mixin' ; let content = { firstName : 'stefan' }; let buffer = ObjectProxy.extend(BufferedMixin).create({ content : content });

Compatibility

Version Minimal Ember version required > 1.0.1 3.8 0.8.0 - 1.0.1 2.15 < 0.8 2.5

Contributing

See the Contributing guide for details.

License

This project is licensed under the MIT License.