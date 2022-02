embedo

Embedo adds a layer on top of third party embed APIs while ensuring best practices and native guidelines for each component. It takes cares of resizing the container, emitting necessary events and with support for native and external options to be pass along.

What's currently supported?

Facebook URLs containing page, post, photos, videos or comments

Twitter URLs containing user timeline and tweets

YouTube and Vimeo videos URLs

Instagram URLs containing posts and videos

Pinterest URLs containing board, profile and pins

Google Maps URLs containing cordinates to a location

Embeds other urls like Github Gists, Soundcloud, Spotify or PDF, MP4, Webm, ... as iframe

Embeds any URL that fulfils HTTP access control (CORS) policy

Extended plugin support for additonal oembed services

Supports IE10+ and all modern browsers

Installation

NPM / Yarn

$ npm install embedo --save $ yarn add embedo

Bower

$ bower install embedo

CDN

Alternatively, import using CDN while updating version as per requirements from any script below:

< script type = "text/javascript" src = "https://unpkg.com/embedo/embedo.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "https://unpkg.com/embedo[@VERSION]/embedo.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "https://unpkg.com/embedo[@VERSION]/plugins/[@PLUGIN_NAME]/[@PLUGIN_NAME].embedo.min.js" > </ script >

Setup

CommonJS / AMD

import Embedo from '/path/to/vendor' ; const embedo = new Embedo({ facebook : { appId : 'my_app_id' , version : 'v8.0' , access_token : 'app_id_with_client_token_here' }, twitter : true , instagram : { access_token : 'app_id_with_client_token_here' } pinterest : true googlemaps : { key : 'my_api_key' } }); embedo.load(<HTMLElement[object]>, <URL[string]>, <options[object]*optional>); // OR Chaining methods and callback embedo .load(HTMLElement, URL, options) .done(Function) .fail(Function) // OR storing in a variable let my_embedo = embedo.load(HTMLElement, URL) my_embedo.done(Function); my_embedo.fail(Function);

Also, an example can be found here.

HTML

... < body > < div data-embedo-url = "[@URL_TO_EMBED]" > </ div > < div data-embedo-url = "[@URL_TO_EMBED]" data-embedo- [@ OPTION_KEY ]]= "[@OPTION_VALUE]" > </ div > </ body > ... < script > new Embedo({ facebook: { appId: 'my_app_id_here' , access_token: 'app_id_with_client_token_here' , version: 'v8.10' }, twitter: true , instagram: { access_token: 'app_id_with_client_token_here' , }, pinterest: true googlemaps: { key: 'my_api_key' } }); </ script >

Also, an example can be found here.