Official EmailJS SDK for Browsers

SDK for EmailJS.com users. \ Use you EmailJS account for sending emails.

Disclaimer

This is a browser-only version, otherwise use the REST API.

Intro

EmailJS helps sending emails using client side technologies only. No server is required – just connect EmailJS to one of the supported email services, create an email template, and use our Javascript library to trigger an email.

Usage

Install EmailJS SDK using npm:

$ npm install @emailjs/browser

Or manually:

< script type = 'text/javascript' src = 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@emailjs/browser@3/dist/email.min.js' > </ script > < script type = 'text/javascript' > ( function () { emailjs.init( '<YOUR USER ID>' ); })(); </ script >

Examples

send email

var templateParams = { name : 'James' , notes : 'Check this out!' }; emailjs.send( '<YOUR SERVICE ID>' , '<YOUR TEMPLATE ID>' , templateParams) .then( function ( response ) { console .log( 'SUCCESS!' , response.status, response.text); }, function ( err ) { console .log( 'FAILED...' , err); });

send form

emailjs.sendForm( '<YOUR SERVICE ID>' , '<YOUR TEMPLATE ID>' , '#myForm' ) .then( function ( response ) { console .log( 'SUCCESS!' , response.status, response.text); }, function ( err ) { console .log( 'FAILED...' , err); });

Angular X / VueJS / ReactJS