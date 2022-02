A simple module to validate an e-mail address

Installation

Install via NPM:

npm install email-validator

Try and install via Bit

Usage

javascript

var validator = require ( "email-validator" ); validator.validate( "test@email.com" );

TypeScript

import * as EmailValidator from 'email-validator' ; EmailValidator.validate( "test@email.com" );

Contribute

Contributions welcome! Check the LICENSE file for more info.

Distributed under the unlicense public domain. See LICENSE for more information.

https://github.com/manishsaraan/email-validator