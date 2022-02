Ember Language Server Templates Code Actions extension

How to use?

Install this addon as dev-dependency inside your ember project.

Features

component creation from user selection

NPM

npm install els-component-extraction-addon --save-dev

Yarn

yarn add els-component-extraction-addon --dev

VSCode

Install: Unstable Ember Language Server. Install: ember-fast-cli addon

Restart VSCode .

. Start project server

Usage