专为团队设计的 lint 工具

在使用 elint 之前,需要先了解几个核心概念。

elint 是一款代码校验工具,基于 eslint、stylelint、commitlint、prettier 等工具封装而成。elint 本身不包含任何校验规则,校验规则通过 preset 定义。elint 的主要功能包括:

简单来说,preset 就是一个 npm package,可以理解为”规则集“。

只有 elint 是不够的,因为它不知道具体的校验规则,而 preset 就是用来定义规则的。preset 大概长这样:

要求:

满足以上要求的 npm package 就是一个合法的 elint preset。

开始使用 elint 之前,请先检查下你使用 node 和 npm 版本。运行 elint 需要:

下面我们一起从零开始,一步一步的看看如何将 elint 集成到项目中。

首先要安装 elint:

安装完 elint 后,我们需要安装 preset,因为所有的校验规则(rules)都定义在 preset 中。一般来说,一个团队应该有一套编码规范,根据编码规范编写好 preset 后,团队中的各个项目直接安装使用即可,不必为每个项目都新建一个 preset。

这里我们假设团队还没有任何 preset,一起看下如何新建它:

上文已经讲过了,preset 本质上还是一个 npm package,所以新建 preset 的第一步就是新建 npm package:

preset 包需要安装 elint-helpers , 并添加 npm scripts 以完成初始化工作:

首先新建配置文件,名称必须是 .eslintrc.js , 参考上文的 preset 约定:

.eslintrc.js 写入如下内容:

因为使用了 plugin eslint-plugin-react ,所以必须使用 npm 安装,且保存到 package.json 的 dependencies 中(无论是从语义方面考虑,还是上文关于 preset 的约定,都应该保存到 dependencies 中):

此处省略,和 eslint 一样的做法。

新建配置文件 .commitlintrc.js :

.commitlintrc.js 写入如下内容:

新建配置文件 .huskyrc.js :

.huskyrc.js 写入如下内容

从 1.10.0 版本开始,elint 支持更新检测功能,提示用户更新到新版本的 preset。

要开启此功能,只需在 preset 的 package.json 文件中添加如下配置:

上述配置会让 elint 每三天检测一次是否有新版本 preset。

此时项目的目录结构应该是:

发布 npm package,执行:

刚刚我们已经编写并发布了 preset,现在安装到项目中就好了:

安装完成后,你会发现刚才定义在 preset 中的各种配置文件( .eslintrc.js 等),都拷贝到了项目的根目录,这是为了兼容各种 IDE 和 build 工具(如 webpack),elint 与他们是可以共存的。

按照常规套路,需要在 package.json 中定义 npm test ,如果项目只有 lint,可以这样写:

如果除了 lint 还有其他测试,可以这样写:

刚才编写 preset 的时候,定义了在 commit 前执行 npm run beforecommit ,所以我们必须定义好 beforecommit,否则会报错:

按照上面的写法,commit 之前会执行校验代码和 commit message。至此,elint 已经成功添加到项目中,执行 npm test 会校验代码,在 commit 前会校验代码和 commit message

因为我们不推荐全局安装,除了在 npm scripts 和 .huskyrc.js 中使用,下面的 elint 均代指 ./node_modules/.bin/elint (或者也可以使用 npm 5.2.0 起内置的 npx 命令):

lint 命令用来执行代码校验和 git commit message 校验。当 lint 运行在 git hooks 中时,文件的搜索范围限定在 git 暂存区,也就是只从你将要 commit 的文件中,找到需要校验的文件,执行校验。

type 可选的值:

如果不指定 type,默认执行 eslint 和 stylelint

options 可选的值:

当添加 --fix 时,会尝试自动修复问题,无法自动修复的问题依旧会输出出来。

例子:

注意:

当你在 Terminal(或者 npm scripts) 中运行 elint lint **/*.js 的时候,glob 会被 Terminal 解析,然后输入给 elint。glob 语法解析的差异可能会导致文件匹配的差异。所以建议,glob 使用引号包裹,防止在输入到 elint 前,被意外解析。

hooks 命令用来安装 & 卸载 git hooks(一般不会用到):

支持的 action:

例子:

作为一个项目的维护者,当你将 elint 集成到你的项目中时,了解一些细节会非常有帮助。

如果你编写好了用于自己团队的 preset,并且按照前面介绍的安装方式安装完成,你会发现,elint 将所有的配置文件从 preset 复制到了项目的根目录。这是通过定义在 postinstall 中的 elint-helpers install 命令完成的。

这么做的目的是为了兼容在 IDE、build 工具中使用 lint。所以使用 elint 的同时,你仍然可以按照原来的方式,配置你的 IDE,webpack 等,他们与 elint 完全不冲突。

安装(并初始化)完成后,可以根据你的项目的实际情况,添加 npm scripts,例如 test 时执行 elint lint '**/*.js' '**/*.less'

执行过程比较简单,对代码的 lint 的过程可以概括为一句话:“elint 根据你输入的 glob,收集并整理文件,交由 eslint、stylelint 执行,然后将结果输出至命令行展示”。

对 git commit 信息的 lint,主要借助于 husky 和 commitlint。安装过程中,会自动添加 git hooks,当 hooks 触发时,执行配置在 .huskyrc.js 中的相应命令,就这么简单。

已支持 yarn 1.x ,无需任何改动即可使用。

但是目前对 yarn pnp 支持较为有限,需要自行处理以下工作

elint 强依赖 stylelint, eslint 等工具。而对于 eslint,其文档中写到:

Any plugins or shareable configs that you use must also be installed globally to work with a globally-installed ESLint.