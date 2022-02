eliminate

Delete files and directories without all the bullshit.

Installation

npm install eliminate --save

OBS: This package uses async/await and requires Node.js 7.6

Usage

const del = require ( 'eliminate' ); await del( 'path/or/file/to/delete.js' );

API

Type: Promise

Deletes the directory or file. If the filepath is a non-empty directory, everything in it will be deleted recursively.

path

Type: String

The file or directory path to delete.

CLI

$ npm install

$ eliminate path / to /file.js $ eliminate path / to /dir

License

MIT © Terkel Gjervig