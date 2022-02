A minimal DOM Library built on top of prime.

Overview

var $ = require ( 'elements' ); var ready = require ( 'elements/domready' ); var zen = require ( 'elements/zen' ); ready( function ( ) { var element = zen( 'div#someID.className' ); element.text( 'read the documentation' ).insert( document .body); element.on( 'click' , function ( ) { console .log( 'clicked!' ); }); var document = $( document ); if ( document .find( 'div#someID.className' ) === element) { console .log( 'success!' ); } document .delegate( 'click' , 'div#someID' , function ( ) { console .log( 'delegation is nice' ); }); element.addClass( 'className2' ); });

When all else fails, read the full documentation.