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element-ui-verify

by awei.yu
1.2.6 (see all)

如果你受够了饿了么ElementUI原生的校验方式，那就来试试它吧！一款更懂你的校验插件

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2yrs ago

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4

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1

License

ISC

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Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

element-ui-verify

如果你受够了饿了么 ElementUI 原生的校验方式，那就来试试它吧！

前言

饿了么 ElementUI 虽好，但表单校验的体验不够理想

如果说产品开发要讲究用户体验，那插件开发也要讲究开发体验，而好的开发体验，要靠好的 api 设计来保障

本人专注校验插件开发 30 年，有祖传的校验插件 api 设计（玩笑）。主要是参考了之前写的vue-verify-pop的 api，并加以完善，取其精华，去其糟粕，揉和日月之精华。。。

本插件只是对 ElementUI 原本的校验方式做了一层封装，核心的校验器仍然是async-validator，非侵入式，完全不会影响你继续使用 ElementUI 的原生校验

示例

<template>
  <el-form label-width="100px" :model="model">
    <el-form-item label="年龄" prop="age" verify int :gt="0">
      <el-input v-model="model.age"></el-input>
    </el-form-item>
  </el-form>
</template>
<script>
  export default {
    data() {
      return {
        model: {
          age: ""
        }
      };
    }
  };
</script>

ok，你已经完成了一个内容为大于 0 的整数校验！(欢迎对比官方版的相似例子)

文档

https://aweiu.com/documents/element-ui-verify/

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