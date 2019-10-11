如果你受够了饿了么 ElementUI 原生的校验方式，那就来试试它吧！
饿了么 ElementUI 虽好，但表单校验的体验不够理想
如果说产品开发要讲究用户体验，那插件开发也要讲究开发体验，而好的开发体验，要靠好的 api 设计来保障
本人专注校验插件开发 30 年，有祖传的校验插件 api 设计（玩笑）。主要是参考了之前写的vue-verify-pop的 api，并加以完善，取其精华，去其糟粕，揉和日月之精华。。。
本插件只是对 ElementUI 原本的校验方式做了一层封装，核心的校验器仍然是async-validator，非侵入式，完全不会影响你继续使用 ElementUI 的原生校验
<template>
<el-form label-width="100px" :model="model">
<el-form-item label="年龄" prop="age" verify int :gt="0">
<el-input v-model="model.age"></el-input>
</el-form-item>
</el-form>
</template>
<script>
export default {
data() {
return {
model: {
age: ""
}
};
}
};
</script>
ok，你已经完成了一个内容为大于 0 的整数校验！(欢迎对比官方版的相似例子)