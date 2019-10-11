如果你受够了饿了么 ElementUI 原生的校验方式，那就来试试它吧！

前言

饿了么 ElementUI 虽好，但表单校验的体验不够理想

如果说产品开发要讲究用户体验，那插件开发也要讲究开发体验，而好的开发体验，要靠好的 api 设计来保障

本人专注校验插件开发 30 年，有祖传的校验插件 api 设计（玩笑）。主要是参考了之前写的vue-verify-pop的 api，并加以完善，取其精华，去其糟粕，揉和日月之精华。。。

本插件只是对 ElementUI 原本的校验方式做了一层封装，核心的校验器仍然是async-validator，非侵入式，完全不会影响你继续使用 ElementUI 的原生校验

示例

< template > < el-form label-width = "100px" :model = "model" > < el-form-item label = "年龄" prop = "age" verify int :gt = "0" > < el-input v-model = "model.age" > </ el-input > </ el-form-item > </ el-form > </ template > < script > export default { data() { return { model : { age : "" } }; } }; </ script >

ok，你已经完成了一个内容为大于 0 的整数校验！(欢迎对比官方版的相似例子)

文档

https://aweiu.com/documents/element-ui-verify/