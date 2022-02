Make 'el-table' of 'element UI' sortable.

Installation

$ npm i -save element-ui-el- table -draggable

Quick Start

import ElTableDraggable from 'element-ui-el-table-draggable' ; new Vue({ components : { ElTableDraggable, }, });

< el-table-draggable > < el-table > ...... </ el-table > </ el-table-draggable >

Options

handle

Make a draggable part. You can drag only the specified class.

< el-table-draggable handle = ".handle" > < el-table > < el-table-column > < template slot-scope = "scope" > < div class = "handle" > handle </ div > </ template > </ el-table-column > ...... </ el-table > </ el-table-draggable >

animate

Specify animation speed (ms).

< el-table-draggable animate = "300" > < el-table > ...... </ el-table > </ el-table-draggable >

Contribution

Please make sure to read the contributing guide (日本語 | English) before making a pull request.