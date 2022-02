Just a tiny polyfill for element.remove, one file, no dependency.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/ChildNode/remove

https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md

Compatibility

IE9 and IE9+

For browsers before IE9, you may need babel-polyfill

Usage

npm install --save element-remove

Webpack

Just add element-remove to your entry, you are all good

['element-remove', 'app.js']

Javascript

You can import this polyfill at your app entry if you are not using webpack

es5

require ( 'element-remove' );

es6

import 'element-remove' ;

License

MIT