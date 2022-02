🎉 ElementProCrud 🎉

ElementProCrud 快速搭建 CRUD 的利器 (抽空会考虑全面升级vue3版本)

Documentation

文档地址

Demo

在线 demo

表单设计器

集成示例demo

Start

你可以引入整个 ElementProCrud,或是根据需要仅引入部分组件。我们先介绍如何引入完整的 ElementProCrud。

完整引入

在 main.js 中写入以下内容:

npm i element-pro-crud -s

import Vue from 'vue' import ElementProCrud from 'element-pro-crud' import ElementUI from 'element-ui' import 'element-pro-crud/lib/css/pro-crud.css' import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css' Vue.use(ElementUI) Vue.use(ElementProCrud)

以上代码便完成了 ElementProCrud 的引入。需要注意的是,样式文件需要单独引入。

按需引入

借助 babel-plugin-component,我们可以只引入需要的组件,以达到减小项目体积的目的。

首先,安装 babel-plugin-component:

npm install babel-plugin-component -D

然后,将 .babelrc 修改为:

{ presets : [ '@vue/cli-plugin-babel/preset' ], plugins : [ [ 'component' , { libraryName : 'element-pro-crud' , styleLibrary : { name : 'css' , base : false , }, }, ], ], };

接下来,如果你只希望引入部分组件,比如 FormDesigner 和 ProForm main.js 中写入以下内容:

import Vue from 'vue' import { ProForm, FormDesigner } from 'element-pro-crud' Vue.use(ProForm) Vue.use(FormDesigner) new Vue({ el : '#app' , render : h => h(App) })

全局配置

在引入 ElementProCrud 时,可以传入一个全局配置对象。提供了获取表单表格 json 的 axios 请求方法以及通用 CRUD 请求。具体操作如下:

{ getFormDetail : formName => AxiosPromise(formJSON) getTableDetail : tableName => AxiosPromise(tableJSON) crud : ( dml: DML, tableName: string, data?: object, params?: object ) => AxiosPromise }

详见各个组件教程文档。

CDN

目前可以通过 cdn.jsdelivr.net/npm/element-pro-crud/lib 获取到最新版本的资源,在页面上引入 js 和 css 文件即可开始使用。

注意 cdn 引入组件名大小写为 kebab-case

全局引入

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/element-pro-crud/lib/css/pro-crud.css" /> < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css" /> < script src = "https://unpkg.com/vue/dist/vue.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/element-pro-crud/lib/pro-crud.js" > </ script >

按需引入

例如单独引入表单设计器

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/element-pro-crud/lib/css/form-designer.css" /> < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css" /> < script src = "https://unpkg.com/vue/dist/vue.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/element-pro-crud/lib/form-designer.js" > </ script >

组件列表

组件名 说明 ProForm 表单生成器 ProTable 表格生成器 CrudTable 增删改查表格 FormDesigner 表单设计器 TableDesigner 表格设计器

第三方库

组件名 说明 版本号 说明 引入方式(CDN 或者 NPM 引入均可) element-ui 饿了么 UI ^2.15.1 需在 element-pro-crud 之前引入 https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js ace 代码在线编辑器 ^1.4.12 表单设计器/表格设计器使用 https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/ace/test/ace.js tinymce 富文本编辑器 ^4.7.5 表单设计器/表格设计器使用 https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/tinymce/4.7.5/tinymce.min.js echarts echarts 图表 ^5.0.1 表单设计器/表格设计器使用 https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/echarts/5.0.1/echarts.min.js vue-treeselect 树形下拉框 ^0.4.0 表单设计器/表格设计器使用 https://cdn.jsdelivr.net/npm/@riophae/vue-treeselect@0.4.0/dist/vue-treeselect.umd.min.js

本地开发

yarn yarn start

License

LGPL

Copyright (c) 2020-present, BoBoooooo