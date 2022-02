like .addClass, .removeClass .toggleClass and .hasClass from jquery but without dependencies

npm install element- class

var elementClass = require ( 'element-class' ) var foo = document .querySelector( '.foo' ) elementClass(foo).remove( 'foo' ) elementClass(foo).add( 'foo' ) elementClass(foo).toggle( 'foo' ) elementClass(foo).has( 'foo' )

license

BSD