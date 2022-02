Create elegant task status for CLI.

const elegantStatus = require ( 'elegant-status' ); const done = elegantStatus( 'Perform assessment' ); setTimeout( () => done( true ), 1000 );

⬇

const elegantStatus = require ( 'elegant-status' ); const done = elegantStatus( 'Set defense systems' ); setTimeout( () => done( false ), 1000 );

⬇

You can update status text while it's spinning using done.updateText() function:

const elegantStatus = require ( 'elegant-status' ); const done = elegantStatus( 'Set defense systems' ); setTimeout( () => done.updateText( '1 second left' ), 1000 );

Install

npm install elegant-status

Author

Ivan Nikulin (ifaaan@gmail.com)